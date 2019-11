Fridays for Future fordern mehr Qualität fürs Radfahren

Bessere Wege und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr wünschen sich Darek Gebel und Felix Hanstein von der Fridays-for-Future-Bewegung. Das könnte das Radfahren in Wolfenbüttel populärer machen. Hanstein wird für die Friday-for-Future-Bewegung an dem Fahrradforum teilnehmen, das unsere Zeitung und der ADFC am Mittwoch, 20. November, in der Kommisse veranstalten. „Die Voraussetzungen für Fahrradfahren hier sind ganz in Ordnung“, sagt...