Auto überschlägt sich bei Groß Denkte – ein Schwerverletzter

Das Auto flog 65 Meter, bevor es in einem Graben landete

Groß Denkte. Das Auto eines 31-jährigen Wolfenbüttelers überschlug sich drei Mal auf der B79 am Ortsausgang von Groß Denkte. Ihm kam zufällig ein Arzt zu Hilfe.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Wolfenbüttel ist am Sonntagabend auf der B79 am Ortsausgang von Groß Denkte gegen 18.35 Uhr ins Schleudern gekommen. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, flog 65 Meter weit und überschlug sich drei Mal, bevor es in einem Graben landete. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Laut der Feuerwehr kam dem Mann zufällig ein Arzt zu Hilfe und leitete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste lebensrettende Maßnahmen ein. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Denkte leuchtete den Unfallort aus. Ein Notarzt aus Braunschweig kümmerte sich um den Schwerverletzten und der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Wolfenbüttel brachte ihn ins Klinikum.