Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Ludwig-Richter-Straße/Schöneberger Weg in Wolfenbüttel.

Unfallschaden 56.000 Euro in Wolfenbüttel – Fahrer flüchtet

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall, der sich am vergangenen Sonntag, 17. November, um 13.45 Uhr an der Einmündung Ludwig-Richter-Straße/Schöneberger Weg in Wolfenbüttel ereignet hat. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein noch unbekannter Fahrer offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW verloren hatte, heißt es im Polizeibericht vom Montag.

Der Mann sei mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen, anschließend gegen einen Zaun und eine Laterne geprallt und schließlich zu Fuß geflüchtet. Zeugen hätten ihn so beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, sehr dünn, dunkle Schuhe, dunkle Hose, dunkler Pullover, dunkles Baseballcap ohne Aufschrift.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich auf die Feststellung des Fahrers, das Auto sei sichergestellt worden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 56.000 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.