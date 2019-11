Die Stadtwerke Wolfenbüttel erhöhen die Strompreise

Eine positive und eine negative Nachricht haben die Stadtwerke Wolfenbüttel in den vergangenen Tagen an ihre Kunden geschickt. Die positive Nachricht lautete: Die Gaspreise bleiben stabil. Die negative Meldung lautete: Die Stadtwerke Wolfenbüttel erhöhen die Preise für Strom ab dem 1. Januar 2020. Diese Strompreiserhöhung bedeutet für die Verbraucher laut Berechnung der Stadtwerke: Ein Durchschnittshaushalt in Wolfenbüttel mit einem...