Neuer Wolfenbütteler Kalender zeigt zwölf alte Ansichten

Herausgebracht wurde er laut Pressemitteilung von der Kalender-Manufaktur in Verden in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Heimathistoriker Michael Fenske. Der Kalender sei 2019 erstmals aufgelegt worden – mit guter Resonanz.

Fenske, der eine umfangreiche Sammlung an historischen Aufnahmen aus Wolfenbüttel und der Umgebung besitze, habe tief in seinem Archiv gekramt und seltene und schöne Abbildungen aus der Lessingstadt herausgesucht. Die alten Ansichten zeigten sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe eindrucksvoll den Wandel im Straßenbild, etwa die Lange Herzogstraße Ende der 1960er oder den Stadtmarkt Anfang der 1970er Jahre, als dort noch Autos geparkt werden durften.

Auch gebe es alte Aufnahmen von den Dreharbeiten zur „Feuerzangenbowle“ 1970 am Schlossplatz und im Großen Zimmerhof ebenso wie vom Altstadtfest 1975 auf dem Stadtmarkt. Als besondere Überraschung wird ein Bild vom Osterradrennen der Brauerei Feldschlößchen im April 1976 erstmalig veröffentlicht.

Der Kalender ist zum Preis von

19 Euro in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich. Er kann zudem bei Michael Fenske unter der E-Mail kalender-wf-2020@online.de sowie unter (05331) 65259 bestellt werden, heißt es in der Mitteilung abschließend.