Ex-Bähr-Immobilie in Wolfenbüttel hat einen neuen Besitzer

Es hat sehr lange gedauert, aber nun hat die ehemalige Bähr-Immobilie in der Wolfenbütteler Fußgängerzone einen neuen Besitzer. Im Amtsgericht wurde am Freitag unter der Leitung von Beate Rust die aus vier Teilen bestehende Immobilie, in dem sich einst das Modehaus Bähr befand, zwangsversteigert. Um 10.08 Uhr erhielt eine Wolfenbütteler Immobilieninvestmentfirma den Zuschlag. Für 1,15 Millionen Euro erhielt bei einer...