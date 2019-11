Insgesamt, so heißt es in der Mitteilung, profitierten 18 niedersächsische Einrichtungen von der Förderung in Höhe von einer Million Euro. Das Geld für Tonart sei für die Barrierefreiheit des Gebäudes an der Reichsstraße 1 in Wolfenbüttel gedacht.

