NFV sucht den Wolfenbütteler eFootball-Kreismeister

Flanken, Schüsse und Tore mal anders. Die eFootball-Kreismeisterschaften werden am 22. November im Dorfgemeinschaftshaus Groß Flöthe ausgetragen. Dabei werden die Teilnehmer den Fußball auf virtuelle Art in der Sportsimulation FIFA 20 gegeneinander ausüben. Gespielt wird dabei im Modus Zwei gegen Zwei. Insgesamt gehen aus den Landkreisen Goslar, Wolfenbüttel und Salzgitter nur 26 Mannschaften an den Start. Dabei werden 14 Mannschaften aus dem Wolfenbütteler Raum ins Rennen gehen. „Ich hätte mir eine Drittelung der Landkreise schon gewünscht“, sagt der eFootball-Beauftragte des NFV Kreis Nordharz Lukas Hennig.

14 Wolfenbütteler Mannschaften

Der SV Schladen, der ESV Achim/Börßum und der TSV Schöppenstedt schicken jeweils zwei Mannschaften ins Rennen. Des Weiterengehen Groß Denkte, Schandelah-Gardessen, Ahlum, Groß Biewende und Remlingen auf die virtuelle Torejagd.

Der NFV geht den nächsten Schritt

Zu Beginn des Jahres wurde der erste eFootball-Cup mit 64 Vereinen in Barsinghausen ausgespielt. Es wurden eFootball-Ratgeber für Vereine konzipiert sowie eFootball-Beauftragte in allen NFV-Kreisen ernannt. Jetzt folgt der Startschuss für den sportlichen Wettbewerb an der Konsole. Bis Ende 2019 sollen in allen 33 NFV-Kreisen – von der Nordseeküste bis zum Harz – eFootball-Kreismeisterschaften nach einheitlichen Standards ausgetragen werden.

NFV-Präsident Günter Distelrath erklärt: „eFootball ist längst fester Bestandteil der Jugendkultur und ein allgegenwärtiger Markt voller Möglichkeiten – mit großem Potenzial für alle Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass er als Ergänzung zum echten Fußball eine Zukunft im Verein hat. Für die Amateurvereine kann eFootball eine Chance sein, neue Mitglieder anzusprechen oder alte Mitglieder weiterhin an sich zu binden. Die Nachfrage nach einem digitalen Angebot in unserem Sport ist auffällig hoch, vor allem von den aktiven Fußballerinnen und Fußballern selbst.“

Nicht nur auf dem Platz am knipsen

Prominentester Wolfenbütteler Spieler dürfte der Remlinger Alexander-Pascal Klusmann sein. Dieser hat bislang 14 Tore in der Fußball-Nordharzliga erzielt und will nun mit dem Controller einnetzen,