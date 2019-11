Feuer in der Feldmark bei Groß Denkte war Brandstiftung

Am Montagabend gingen zirka 3000 Strohballen bei Groß Denkte in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 19 Uhr alarmiert. Auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern brannten Strohballen in 48 Reihen (wir berichteten). Strohballen sind nicht zu retten Die Feuerwehr hat am Dienstag um 2 Uhr...