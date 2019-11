Jazz-Initiative Wolfenbüttel präsentiert ihr Jahresprogramm

„Wir sind glücklich, dass wir Barbara Dennerlein gewinnen konnten, in der Trinitatiskirche zu spielen“, freute sich Vereinsvorsitzender Wolfgang Dyk. Dennerlein ist ein Jazz-Weltstar an Hammond- und Kirchenorgel und wird die neue Spielzeit am 12. Januar eröffnen. „Karten für dieses Konzert gibt es...