Zwei Einbrüche im Wolfenbütteler Stadtgebiet

Wolfenbüttel. Beide Taten ereigneten sich am Donnerstag. In beiden Fällen hofft das Polizeikommissariat um Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach zwei Einbrüchen im Wolfenbütteler Stadtgebiet am Donnerstag, 28. November, ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben gelangten zwischen 13.30 und 23 Uhr Unbekannte nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Stadtfeld und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Nach Stand der Ermittlungen sei Schmuck entwendet worden, die Schadenshöhe sei noch unklar. Zwischen 18 und 18.30 Uhr drangen dann laut Polizeibericht Unbekannte Täter nach Aufhebeln der Eingangstür in ein Haus am Heimstättenweg ein. Auch dort sei das Haus durchsucht worden. Ob etwas entwendet worden sei, könne noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise: (05331) 9330.