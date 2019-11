Auch in Wolfenbüttel Salzen wie die alten Griechen

Auf dem am Freitag pünktlich um 14 Uhr eröffneten Kunsthandwerkermarkt der Aktionsgemeinschaft Altstadt im adventlich geschmückten Schloss gibt es fast an jedem der 53 Stände Besonderheiten zu entdecken. Als Beispiel soll der Stand von Frauke Schlegelmilch aus Legden in Westfalen erwähnt werden....