Wolfenbütteler Dachbörse zur Vermietung von Dachflächen

Wie kann man auch in Wolfenbüttel die drohende Klimakatastrophe abwenden? Welche lokalen Klimaschutzmaßnahmen kann man in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel ergreifen? Antworten auf diese Fragen enthält das Forderungspapier der Wolfenbütteler Gruppe von Fridays For Future. Dieses Papier wurde erstmals bei der Kundgebung auf dem Schlossplatz vorgestellt. Im Vorwort des Papiers heißt es wörtlich: „Wir fordern die Stadt und den Landkreis...