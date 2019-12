Kleine Bühne Wolfenbüttel zeigt „Die kleine Hexe“ von Preußler

Zum Inhalt: Die kleine Hexe hat es gründlich satt, dass die großen Hexen sie nicht ernstnehmen. Wenn sie beweisen könnte, dass sie trotz ihrer Jugend – sie ist erst

127 Jahre alt – eine gute Hexe ist, dann dürfte sie in Zukunft am großen Hexentanz auf dem Blocksberg teilnehmen. Aber was ist schon eine „gute Hexe“? Bei der Beantwortung dieser Frage haben die kleine Hexe und ihr Begleiter, der Rabe Abraxas, etwas ganz gründlich falsch verstanden. Das finden zumindest die Oberhexen. Was das allerdings zu bedeuten hat und was die kleine Hexe dabei alles erlebt, wird noch nicht verraten…

Die Geschichte bietet sich an für Kinder ab vier Jahren, heißt es in der Mitteilung. Premiere ist am Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, im Theatersaal im Schloss Wolfenbüttel. Die weiteren Vorstellungen sind am Sonntag,8. Dezember, 15 Uhr; Freitag,13. Dezember, 17 Uhr; Samstag, 14. Dezember, 15 Uhr sowie am Sonntag,15. Dezember, 15 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es im Reisebüro Schmidt, Stadtmarkt 17, sowie unter www.kleine-buehne-wf.de und an der Tageskasse.