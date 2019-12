Feuerwehr Wolfenbüttel rückt zweimal aus

Zunächst erging demnach ein Alarm gegen 12.45 Uhr am Ahornweg und dann rund 60 Minuten später an der Krummen Straße. In beiden Fällen rückte die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel mit einem Löschzug aus. Auch der DRK-Rettungsdienst Wolfenbüttel sei in beiden Fällen mit einem Rettungswagen hinzugekommen.

Die Ursache der piependen Rauchmelder am Ahornweg war nicht zu ermitteln, so Stein. Gebrannt habe es dort nicht. An der Krummen Straße sei Rauch aus einem Fenster gekommen. Ursache dafür sei angebranntes Essen gewesen.

Verletzt worden sei in beiden Fällen niemand.