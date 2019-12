Rettung des DGH ist gescheitert

Ein Ende und ein Neubeginn – der Gemeinderat Dettum hat am Donnerstag den Auftrag erteilt, das Weferlinger Dorfgemeinschaftshaus einem neuen Nutzen zuzuführen. Das könne auch durch einen Verkauf geschehen. Zudem wurde der Bau des Dettumer Neubaugebietes Am Kamp vorangetrieben. Das berichtet Bürgermeister Konrad Gramatte (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Baugebiet haben wir so beschlossen, dass das Formale eingeleitet wird“,...