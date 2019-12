Raubüberfall auf Tankstelle am der B6 im Landkreis Wolfenbüttel

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Freitagabend eine Tankstelle an der B6 in Haverlah überfallen (Symbolbild).

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Freitagabend eine Tankstelle an der B6 in Haverlah überfallen. Wie die Polizei am Samstag berichtet, näherte sich der Mann von hinter und drückte einer 38-jährigen Angestellten gegen 22.15 Uhr einen Gegenstand in den Rücken, als sie die Tankstelle gerade abschließen wollte. Ob es sich dabei um eine Waffe handelte, ist unklar.

Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei beschreibt Täter

Der Täter zwang die 38-Jährige zurück ins Büro der Tankstelle und griff sich Bargeld. Anschließend flüchtete er. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, fehlt vom Täter jede Spur. Laut Polizei war der Mann zwischen 1,75 und 1,90 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Wie hoch die Beute ausfiel, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen. feu