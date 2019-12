Die Kontrollen fanden am Samstagabend statt.

Shisha-Bar-Kontrolle in Wolfenbüttel: Zoll stellt Tabak sicher

Die Polizei Wolfenbüttel hat nach eigenen Angaben am Samstag, 7. Dezember, ab 21.30 Uhr erneut zwei Shisha-Bars sowie drei Wettbüros im Stadtgebiet Wolfenbüttels kontrolliert und dabei Verstöße festgestellt sowie 11 Kilogramm Tabak entdeckt. Während dieser Kontrolle wurde die Polizei Wolfenbüttel von Beamten der Bereitschaftspolizei, des Hauptzollamts Braunschweig-Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Mitarbeitern von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sowie der Feuerwehr und dem Gewerbeaufsichtsamt unterstützt, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Frühere Kontrollen hatten seinen Angaben nach gezeigt, dass Shisha-Bars überwiegend von Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen besucht werden. In Wolfenbüttel seien während der Kontrolle im Frühjahr 2019 Jugendliche angetroffen werden, die verbotenerweise Tabak konsumiert hätten.

Zudem seien damals arbeitsrechtliche Verstöße sowie Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz festgestellt worden. Außerdem habe es in den Räumlichkeiten verschiedene baurechtliche und sicherheitsrelevante Mängel gegeben.

Die Bilanz des Einsatzes an diesem Samstag: Bei der neuerlichen Kontrolle in den Shisha-Bars wurden laut Oppermann zirka 50 Menschen angetroffen. Mit dabei seien zwei Jugendliche gewesen, derer sich das Jugendamt angenommen habe. Die Beamten des Hauptzollamtes Braunschweig stellten nach Oppermanns Bericht zirka elf Kilogramm Tabak sicher und leiteten verschiedene Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz und gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Leistungsmissbrauchs ein. Weiterhin seien mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz sowie wegen festgestellter Verstöße gegen verschiedene Hygienevorschriften eingeleitet worden. Erneut seien baurechtliche Mängel in den Einrichtungen festgestellt worden.

Oppermann abschließend: „Bei der Kontrolle der Wettbüros konnten vereinzelt Verstöße gegen die Spielverordnung festgestellt werden, auch hier wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Weitere Ermittlungen werden erfolgen.“