Wolfenbüttel. „Remember Woodstock“ heißt es am Samstag, 14. Dezember, ab 20 Uhr in der Kuba-Halle an der Lindener Straße.

Hommage an „Love, Peace & Music“ in Wolfenbütteler Kuba-Halle

Das größte Musikfestival aller Zeiten jährt sich zum 50. Mal, so der Veranstalter. Woodstock sei als Festivalereignis in die Geschichte eingegangen, nicht nur durch die Stars auf der Bühne und den unerwarteten Zulauf der Hunderttausenden, sondern auch durch den Spirit von „Love, Peace & Music“.

Die Moonshine-Brothers-Band und befreundete regionale Musiker nähmen dieses Jubiläum zum Anlass, um in einer Tributveranstaltung diesen Spirit wieder aufleben zu lassen. Sie präsentieren die größten Hits und musikalischen Juwelen, die in Woodstock erklungen sind, heißt es in der Ankündigung.

Die Lokalmatadoren wie Averell Dalton, Senor de Luxe, Tommy Gallagher, Rainer Gosslar, Michael Mai, Harald Groß, Ole Höpfner, Phil und Gäste performten einen musikalischen Bogen über die drei Festivaltage von 1969 mit Songs von Ten Years After, The Who über Jimi Hendrix und Janis Joplin bis hin zu Santana und Joe Cocker all das, was das Herz eines jeden Woodstock-Fans höher schlagen lasse.

Change Partners werden dafür sorgen, dass man noch nicht einmal die Augen schließen muss, um Crosby Stills Nash, Young songs zu erfahren. Mit dabei sei auch Ulli Luehr, der Songs von Joe Cocker singt. Maleika Lehner bietet Lieder von Melanie, Janis Joplin und Joan Baez. Zur Einstimmung gibt es im Foyer Straßenmusik mit Herwig Mollenhauer und Andre Hirschmann, Fatassson, Joshua und Rainer Gosslar.

Tickets für die Veranstaltung in der Kuba-Halle für 13 Euro gibt es im Vorverkauf unter und info@kuba-halle.de sowie für 15 Euro an der Abendkasse.