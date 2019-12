Einbrecher erbeuten in Weddel und Adersheim Schmuck

Weddel. Unbekannte sind in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Tatort war unter anderem laut Polizei die Danzigstraße in Weddel.

Tatzeit war Donnerstag zwischen 16.30 und 17.15 Uhr. Schadenshöhe: 700 Euro. Eingebrochen wurde demnach auch in ein Haus an der Leinder Straße in Adersheim am Donnerstag zwischen 15.50 und 19.45 Uhr. Hier steht die Schadenshöhe nach Polizeiangaben noch nicht fest.

In beiden Fällen seien Terrassentüren aufgehebelt worden. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter offensichtlich Schmuck entwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen: (05331) 9330.