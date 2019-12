Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr Wolfenbüttel – Pizza verbrennt

Wegen einer verbrannten Pizza war in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr Wolfenbüttel im Einsatz.

Wolfenbüttel. Aus einer Wohnung in Wolfenbüttel drang in der Nacht zu Sonntag Qualm. Die Feuerwehr hebelte die Tür auf und weckte den Bewohner.

Wegen einer verbrannten Pizza ist in der Nacht die Feuerwehr Wolfenbüttel alarmiert worden. Ein Rauchwarnmelder löste gegen 3 Uhr in einem 4-geschossigen Wohnhauses an der Ernst-Moritz-Arndt-Str. einen Alarm aus. Die Hausbewohner bemerkten eine Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr.

Rauchmelder piept, Bewohner schläft weiter

Erste Versuche, den in der betroffenen Wohnung anwesenden Bewohner zu wecken, blieben erfolglos. Mit dem Alarmstichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“, wurden die Rettungskräfte um 3.05 Uhr alarmiert.

Einsatzkräfte des Löschzuges der Feuerwehr Wolfenbütel brachen gewaltsam die betreffende Wohnungstür auf. Ein Atemschutztrupp fand den Bewohner in der verqualmten Wohnung auf dem Sofa vor. Nach Angaben des Einsatzleiters konnte der Mann durch den Rettungstrupp schnell und eigenständig aus der Wohnung geleitet werden. Der bereitstehende Rettungsdienst des DRK übernahm die Betreuung des unverletzten Bewohners.

Verqualmte Wohnung wegen verbrannter Pizza

Die Ursache der Verqualmung war eine verbrannte Pizza. Die weiteren Arbeiten der Feuerwehr beschränkten sich auf die Durchlüftung des stark riechenden Wohnhauses. Nach ca. 1 Stunde war der nächtliche Einsatz beendet. Der Bewohner konnte in seine Wohnung zurückkehren.