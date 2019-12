Dokumentationszentrum für JVA-Gedenkstätte Wolfenbüttel eröffnet

Mit etwas zeitlicher Verzögerung wurde das neue Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel im November eröffnet. Das für fünf Millionen Euro am Rande einer noch in Betrieb befindlichen Justizvollzugsanstalt errichtete Dokumentationszentrum mit Dauerausstellung...