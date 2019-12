Wolfenbüttel erhält Klimaschutzmanager

Im letzten Teil des Interviews äußert sich Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) zum neuen Stadtbussystem, über Verbesserungen für Radfahrer, neue Baugebiete, die Integration von Flüchtlingen, lokale Klimapolitik und über Projekte, die er in den zwei Jahren noch anpacken will, in denen er Wolfenbüttels Bürgermeister ist. Welchen Beitrag kann das neue Stadtbussystem für eine Verkehrswende leisten? Wie gesagt, es ist ein erstes Angebot,...