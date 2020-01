In der Innenstadt von Wolfenbüttel ist die Feuerwehr im Einsatz. Zwei Autos in einer Parkreihe brennen (Symbolbild).

Wolfenbüttel. Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist am Montagmorgen in der Kanzleistrasse im Einsatz. Dort brennen zwei Autos.

Autos brennen in Wolfenbüttels Innenstadt – Feuerwehr vor Ort

Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Wolfenbüttel. Wie die Feuerwehr mitteilt, brennen in der Kanzleistrasse zwei Autos, die in einer Parkreihe stehen. Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel befindet sich vor Ort.

Zu Verletzten oder Schäden gibt es noch keine Informationen. Der Artikel wird zeitnah aktualisiert.