Die Sternsinger sammeln für Kinder im Libanon

Mehr als 50 Kinder sind am ersten Januarwochenende als Sternsinger der Pfarrei St. Petrus in den Gewändern der Heiligen Drei Könige ausgeschwärmt, um den Menschen den Segen für das Jahr 2020 zu übermitteln und für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. „20*C+M+B+20“ schrieben sie an die...