Feuerwehr Linden befördert und ehrt zahlreiche Mitglieder

Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Linden begrüßte Ortsbrandmeister Marco Dickhut laut Mitteilung neben seinen Feuerwehrkameraden auch Lindens Vize-Ortsbürgermeisterin Kathrin Koch, Ehrenortsbrandmeister Reiner Dickhut, Ehrenmitglied Hans Bergmann und Ehrenmitglied Hans-Joachim Heimer. In seinem Jahresbericht kam er zurück auf die zahlreichen Dienste, Fortbildungen und Lehrgänge, sowie auf 95 Einsätze. Es wurden 39 Hilfeleistungen, 20 Brandeinsätze, 3 Alarmübungen sowie 33 Brandsicherheitswachen abgearbeitet. Herausragendes Ereignisse in 2019 war zweifelsohne der fünfte Geburtstag der Kinderfeuerwehr im August, der mit vielen Gästen gefeiert wurde. Für die im vergangenen Jahr erbrachten Leistungen der Ortswehr sprach Koch ihren Dank aus.

Aktuell versehen 212 Mitglieder ihren Dienst in den unterschiedlichen Abteilungen der Wehr, davon 30 in der Kinderfeuerwehr und 28 in der Jugendfeuerwehr. Einen besonderen Dank sprach Dickhut an den Ortsrat Linden sowie an den Rat und die Verwaltung der Stadt Wolfenbüttel für die gute Zusammenarbeit aus.

Bei den Wahlen wurde Matthias Große wurde durch die Versammlung als Vize-Ortsbrandmeister bestätigt. Neue Gruppenführer sind Sascha Seidel, Daniel Kunz, Florian Hartmann und Sebastian Hoppe. Als Stellvertreter wurden Kim Kammel, Frank Myler, Patrick Wachowsky und Jörg Springer gewählt. Zum Ortskommando gehören weiter Saskia Paulsen als Schriftführerin, Thomas Kraft als Sicherheitsbeauftragter, Daniel Kunz als Jugendwart und Meike-Maren Beinert als Kinderfeuerwehrwartin. Zu neuen Vertrauensleuten wurden Saskia Paulsen, Björn Schulz und Lothar Willert gewählt. Zudem bleibt Hans-Joachim Heimer im Amt als Vertrauensperson der Altersabteilung.

In die Einsatzabteilung wurden Natalie Asche, Sabrina Sikora aus der Jugendfeuerwehr sowie Oliver Müller übernommen. Zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann wurden Viola Stief und Can Fricke befördert. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Meikel Bößmann, Nikolas Allershausen, Timo Klein und Fabian Szarata, zum Hauptfeuerwehrmann Ahmet Pakmak befördert. Jörg Springer wurde aufgrund seiner Tätigkeit in der Stadtausbildung zum Löschmeister befördert. Sven Sokolowski, der Leiter der Örtlichen Einsatzleitung der Feuerwehren der Stadt Wolfenbüttel, ist nun Oberlöschmeister. Norman Grau und Daniel Kunz können sich ab jetzt Hauptlöschmeister nennen. Mit dem Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft des Landes Niedersachsen wurde Kim Kammel ausgezeichnet. Gerhard Grunwald und Dirk Schreiber wurden mit dem Ehrenabzeichen für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.