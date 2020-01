Händler loben den Schlossplatz und wünschen sich mehr Kunden

Wenn die Wolfenbütteler Marktbeschicker der Stadtverwaltung eine Schulnote für ihr Winterquartier auf dem Schlossplatz geben könnten, so wären Marktmeister und Mitarbeiter wohl knapp an einer „1“ vorbeigeschrammt. „Ich persönlich fand es ganz prima auf dem Schlossplatz, aber die Laufkundschaft hat gefehlt“, sagt der Kartoffelhändler Jan Buchholz. Am Mittwoch war der Wochenmarkt erstmals in diesem Jahr wieder auf dem Stadtmarkt...