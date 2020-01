Die Formation „Sounds like a Trio“ spielt in der Kirche Wendessen.

Wendessen. Die Konzertreihe in der Wendesser St.-Georg-Kirche beginnt in diesem Jahr am Sonntag, 26. Januar, mit einem Jazzkonzert.

Jazz mit „Sounds like a trio“ in der Wendesser Kirche

Die deutsch-niederländische Formation „Sounds like a Trio“ bringt ihr Programm „Brubeck, Mulligan and beyond“ auf die Bühne. Veranstalter ist der Kirchbauverein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Geboten werden soll laut Mitteilung ein swingendes Jazzkonzert mit großen Klassikern. Die drei Musiker Arjen van El, Tenor- und Baritonsaxofon, Michael Kotzian, Klavier, und Konstantin Wienstroer am Kontrabass spielen Musik aus dem Repertoire des amerikanischen Brubeck/Mulligan-Quartetts.

Weltberühmte Kompositionen des Pianisten Dave Brubeck („It’s a Raggy Waltz“, „In Your Own Sweet Way“) und des Baritonsaxofonisten Gerry Mulligan („Line for Lyons“, „Out Back of the Barn“) sowie Stücke von Leonard Bernstein und Duke Ellington arrangieren die drei Musiker auf überraschende Art neu, heißt es. Komplettiert wird das Konzert mit Eigenkompositionen des Pianisten Michael Kotzian, bei denen er sich von südamerikanischer Musik habe beeinflussen lassen.

Karten für dieses Konzert sind zum Preis von 14 bis 16 Euro erhältlich beim Veranstalter, dem Wendesser Kirchbauverein. Der ist erreichbar unter oder auch per E-Mail an kirchbauverein.wendessen@gmail.com