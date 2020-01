Die Tat ereignete sich am Großen Zimmerhof in Wolfenbüttel.

Täter scheitern in Wolfenbüttel an Schaufensterscheibe

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Sonntag, 12. Januar, gegen 4.50 Uhr versucht, am Großen Zimmerhof in Wolfenbüttel mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes einzuwerfen. Sie gelangten jedoch nicht in das Geschäft, heißt es weiter im Polizeibericht. Der entstandene Schaden liege bei zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.