Unfall auf der A 36 bei Sternhaus – Autofahrer schwer verletzt

Am Dienstagabend ist ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Auf der Autobahn 36 hat es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr an der Auffahrt Wolfenbüttel-Nord im Bereich Sternhaus einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto ist in Fahrtrichtung Braunschweig von der Straße abgekommen und landete rechts im Straßengraben, nachdem es zuvor offenbar die Leitplanke touchiert und auch Vegetation mitgerissen hatte.

Die Feuerwehren retteten den Autofahrer aus seinem Auto

Laut Mitteilung von Wolfenbüttels Feuerwehrsprecher Tobias Stein wurde der Fahrer eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Auto ist am Dienstagabend von der A36 abgekommen. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Foto: Jörg Koglin

Die Feuerwehren der Braunschweiger Feuerwache Süd und aus Wolfenbüttel übergaben ihn an den Rettungsdienst, der vor Ort eine Erstversorgung vornahm. Anschließend wurde der Schwerverletzte ins Städtische Klinikum Braunschweig gebracht.

Die Auffahrt Wolfenbüttel-Nord war während der Arbeiten gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.