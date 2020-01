Weddel. Unbekannte haben Bereiche einer Haltestelle an der Bauernstraße in Weddel sowie eine Infotafel mit neon- und rosafarbenen Graffiti beschmiert.

Festgestellt wurde dies nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 15 Uhr. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cremlingen in Verbindung zu setzen: (05306) 93170.