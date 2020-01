Achims Brandschützer kommen auf 4674 Stunden

Gemeinsam mit den fünf Mitgliedern der Altersabteilung sowie den sechs Mitgliedern der Jugendfeuerwehr seien 4674 Stunden im Berichtsjahr erbracht worden. Davon gingen

290 Stunden auf das Konto der Jugendfeuerwehr. Im Einsatz gewesen seien die Brandschützer bei zwei Bränden, einem Verkehrsunfall und einer Tierrettung.

Ortsbrandmeisterin Ramona Hitsch nannte als einen Höhepunkt des Jahres 2019 den Leistungsvergleich der Feuerwehren Oderwald, bei dem Achim Platz eins belegte, heißt es in der Mitteilung. Somit qualifizierte sich die Gruppe für die Kreiswettkämpfe in Schöppenstedt, wo die Gruppe auf Platz vier kam. Daraufhin vertrat sie den Landkreis beim Landesvorentscheid, der in Wolfenbüttel stattfand. Dort wurde der 21. Platz erreicht. 39 Gruppen aus Südostniedersachsen waren angetreten.

Stefan Welzel wurde für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Ortsbrandmeisterin Ramona Hitsch trägt nun den Dienstgrad Oberlöschmeisterin, ihr Stellvertreter Fabian Klonnek ist nun Hauptlöschmeister.

Die Dienste der Einsatzabteilung finden dienstags und donnerstags im Wechsel immer ab 18.30 Uhr statt. Genaue Daten dazu sind im Schaukasten des Feuerwehrhauses zu finden. Die Jugendfeuerwehr trifft sich immer montags ab

17.30 Uhr.

Wer Lust hat, sich selbst mal ein Bild von der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Achim zu machen, ist willkommen und kann gern unangemeldet bei den Übungsabenden vorbeischauen. Neue Mitglieder sind jederzeit gern gesehen.