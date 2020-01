Feuerwehr Seinstedt übt bei 19 Diensten für den Ernstfall

Beförderungen in der Feuerwehr Seinstedt: (von links) Karsten Löhr, Philipp Giffhorn, Katharina Schmegner, Rick Zühlke und Hartmut Tost.

Beim Tagesordnungspunkt Einsätze erwähnte er die Funkübungen der Samtgemeinde Oderwald, eine Atemschutz-und zwei Alarmübungen. Die Wehr sei zu zwei Bränden sowie zu drei Übungstreffen des Fachzugs Logistik ausgerückt.

Bei 19 Übungsdiensten wurden 1480 Gesamtstunden erbracht. Bei den dienstlichen Aktivitäten 2019 erwähnte der Ortsbrandmeister zudem das Spülen der Hydranten, den Lampionumzug sowie den Kameradschaftsabend, die Bezirksübung in Hedeper und die Gemeindewettkämpfe in Kalme. Zudem sei die Wehr Gastgeber des lebendigen Adventskalenders im Gerätehaus gewesen.

Die Beförderungen wurden gemeinsam mit Kreisbrandmeister Tobias Thurau, Gemeindebrandmeister Oderwald Alexander Steek, dessen Stellvertreter Rüdiger Preißner und Hartmut Tost vorgenommen. Zur Feuerwehrfrau ist Katharina Schmegner befördert worden. Die Schulterstücke zum Feuerwehrmann bekam Rick Zühlke, neuer Oberfeuerwehrmann ist Philipp Giffhorn. Es gratulierten Samtgemeindebürgermeister Oderwald Marc Lohmann, Bürgermeister Karsten Bötel, Feuerschutzausschuss-Vorsitzender Oliver Ganzauer und die Mitglieder der Freundschaftsfeuerwehr aus Sachsen-Anhalt.

In der Vorschau auf das aktuelle Jahr wies Tost auf die Bezirksübung des alten Löschkreises 1b in Seinstedt und auf die Leistungswettbewerbe der Samtgemeinde Oderwald in Kalme hin.