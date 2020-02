Noch nie wurden so viele Briten in Wolfenbüttel eingebürgert

Der Brexit ist nun Realität, mehr als dreieinhalb Jahre nach dem britischen Austrittsreferendum. Am Freitag war es soweit: Großbritannien verließ die Europäische Union. Für manche ein Grund zum Feiern, andere waren einfach nur enttäuscht. So wie die Wolfenbüttelerin Martina Sharman. Fast 20 Jahre hat die heute 52-Jährige mir ihrer Familie in Großbritannien gelebt. Seit 1987 ist die Pflegedienstleiterin am Wolfenbütteler Klinikum mit...