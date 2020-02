Wolfenbütteler VC steht für Teamchemie und für Emotionen

Gut aufeinander eingespielt, stets das Ziel vor Augen, sich ständig weiter zu verbessern und dabei immer mit Spaß bei der Sache: Die U20-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC verkörpern diese wichtigen Eigenschaften einer Sportmannschaft.

Die meisten der Mädchen sind zwischen 14 und 17 Jahren alt. Die geringe Anzahl an Volleyball-Jugendmannschaften und der Zuschnitt der Ligen führen dazu, dass die Wolfenbüttelerinnen in der U20-Oberliga und damit oft gegen ältere Kontrahentinnen spielen. Das meistern sie aber bravourös und haben erst kürzlich erneut die Klasse gehalten.

„Mir gefällt an der Mannschaft, dass alle so lebensfroh sind und auf dem Feld auch mal ihre emotionale Seite zeigen. Das ist eine Truppe, die richtig gut zusammenhält und in der schon viele Freundschaften entstanden sind“, sagt Jenny Müller, die zusammen mit Elias Güldenhaupt die Mädchen trainiert. Neben den Wettkämpfen in der Liga hat die Mannschaft auch an den Bezirksmeisterschaften U18 und U20 teilgenommen. Das nächste große Ziel sei die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im nächsten Jahr.

Die Erfolge der Mannschaft misst Müller aber auch noch auf andere Weise. So hätten im vergangenen Jahr bereits mehrere ihrer Spielerinnen den Sprung in den Erwachsenenbereich geschafft. Die unterstützen jetzt die erste, zweite und vierte Damenmannschaft. „Außerdem verbessern sie sich ständig“, freut sich Müller. Im Training sei es anfangs um die Technik gegangen. Jetzt steht vermehrt die Athletik auf dem Trainingsplan. „Im Angriff haben sich die Mädels quasi selbst trainiert. Da sind alle überraschend schnell richtig gut geworden“, staunt Müller über den Trainingseifer ihrer Spielerinnen.

Das Trainergespann Müller/Güldenhaupt hat sich die Aufgaben als Übungsleiter aufgeteilt. Güldenhaupt übernimmt meist die Trainingsleitung unter der Woche. Am Wochenende ist er dagegen meist ausgebucht wegen anderer Verpflichtungen – zum Beispiel bei den Herzöge-Basketballern. Das Organisatorische und das Coaching während der Spieltage übernimmt daher größtenteils Müller.

Auch Güldenhaupt ist von der jungen Mannschaft und ihrem Trainingsfortschritt begeistert. „Die haben alle richtig Lust auf Volleyball. Das sieht man auch an der hohen Trainingsbeteiligung. Das macht richtig Spaß mit denen“, sagt der Trainer. „Manchmal quatschen sie etwas zu viel im Training, aber das ist ja gut für die Teamchemie“, schmunzelt Güldenhaupt.

