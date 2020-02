Polizei geht von Brandstiftung im Flüchtlingsheim Wolfenbüttel aus

Nach dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft Okeraue an der Langen Straße in Wolfenbüttel kann die Polizei einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer ausschließen. „Wir müssen von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung ausgehen“, so Polizeisprecher Frank Oppermann auf Nachfrage...