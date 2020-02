Interesse an Wolfenbütteler NS-Dokumentationszentrum wächst

Sie kamen in Scharen, zum Teil aber über Umwege. Das neue NS-Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel erfreut sich seit der Eröffnung im November wachsender Beliebtheit. Allein in den ersten fünf Wochen besuchten mehr als 1000 Besucher die Dauerausstellung...