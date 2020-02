Sturm Victoria: Straßen im Elm und Oderwald wieder frei

Recht glimpflich fegte der Sturm Victoria am Wochenende über Stadt und Landkreis Wolfenbüttel hinweg. „Insgesamt gab es recht wenig Einsätze“, berichtete Polizei-Pressesprecher Frank Oppermann. Die Polizeieinsätze begannen am Sonntag um 10 Uhr auf der Straße Vor dem Gotteslager in Wolfenbüttel, wo...