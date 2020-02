Ausschüsse stimmen für neues Wolfenbütteler Stadtbuskonzept

Zustimmung zum neuen Stadtbuskonzept mit einigen Veränderungen. So lässt sich die Diskussion am Dienstagabend im Ratssaal über das neue Stadtbuskonzept zusammenfassen. Das neue Konzept soll ab Oktober umgesetzt werden. Nicht ganz einverstanden waren die gemeinsam tagenden Mitglieder des städtischen Bau- und Finanzausschusses allerdings mit einigen Vorschlägen der Verwaltung zum Umgang mit den Ergebnissen der Beratungen in den...