Werbegemeinschaft Hornburg bleibt bestehen

Zum ersten Gespräch trafen sich Vorsitzender Martin Engel, dessen Stellvertreterin Irene Schneider und Bürgermeister Andreas Memmert im Rathaus. „Es gab Überlegungen, die Gemeinschaft nicht fortzuführen“, sagte Memmert und zeigte sich erfreut, dass die rund 30 Jahre alte Tradition fortgesetzt werde. „Wir werden uns konzeptionell etwas verändern“, kündigte er an und appellierte an die 35 Mitglieder, gemeinsam an einem Strang zu ziehen...