Schon 1200 Helfer machen beim Wolfenbütteler Stadtputz 2020 mit

Die Sturmtiefs „Sabine“ und „Victoria“ haben in den vergangenen Wochen viel Müll in und um Wolfenbüttel verteilt. Um die Stadt und Ortsteile für das Frühjahr herauszuputzen, lädt die Stadtverwaltung alle Wolfenbütteler zum Stadtputz am 21. März ein. Damit werde auch ein aktiver Beitrag für den Umweltschutz geleistet, so die Verwaltung. Im vergangenen Jahr griffen bei der Aktion 2277 Freiwillige zu den Müllbeuteln und entfernten den...