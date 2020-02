Sie rufen eine Fachfirma an und ihnen werden gleich zahlreiche Fachbegriffe um die Ohren gehauen.

Kennen Sie das auch? Sie rufen eine Fachfirma an und ihnen werden gleich zahlreiche Fachbegriffe um die Ohren gehauen. Ich habe den Fachterminus allerdings sofort wieder vergessen. Mir reicht es, dass die von mir beauftragte Fachfirma den Begriff für die von meinem Dach heruntergewehten Schindeln, die aber keine Schindeln sind, kennt. Und was mir noch wichtiger ist, dass sie das Dach so schnell wie möglich vor den nächsten Stürmen repariert, damit ich mich nicht noch mit weiteren Fachbegriffen für Dachkonstruktionen herumschlagen muss.

