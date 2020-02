Unbekannte stehlen aus Wolfenbütteler Vereinsheim Getränkekisten

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr. Letztlich hätten die Täter die Haupteingangstür aufgehebelt. Aus dem Vereinsheim seien Getränkekisten entwendet worden, wobei drei Kisten im Außenbereich zurückgelassen worden seien. Der Schaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt.

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmittag hätten bislang nicht ermittelte Täter bereits eine Geldkassette an einem Verkaufsstand für Kartoffeln an der Goslarschen Straße aufgehebelt. Hier sei ein geringer Geldbetrag entwendet worden. Eine gleichgelagerte Tat habe sich am Montag zwischen 13 und

14.30 Uhr an einem Verkaufsstand an der Beuchter Straße in Schladen ereignet. Schaden: zirka 50 Euro. Hinweise: (05335) 929660.