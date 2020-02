In der Harzstraße hat es einen schweren Unfall gegeben (Symbolbild).

Wolfenbüttel. In der Harzstraße ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Rettungskräfte sind im Einsatz.

Schwerer Unfall in Wolfenbüttel: Auto überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen in der Harzstraße in Wolfenbüttel gekommen. Ein Auto hat sich überschlagen und liegt auf dem Dach. Das teilt die Polizei Wolfenbüttel mit.

Die Rettungskräfte sind im Einsatz. Der Autofahrer soll kurz vor dem Unfall gesundheitliche Probleme gehabt haben.

Dieser Text wird aktualisiert.