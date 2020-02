Drei Männerstimmen in Wolfenbüttel, die viel zu bieten haben

„Die himmlische Nacht der Tenöre“ in der vollbesetzten Trinitatiskirche war ein durchaus grandioses irdisches Vergnügen. Diese drei Männer aus Griechenland und Bulgarien sind vokale Kraftzentren. Sie haben Licht in ihrer Stimme und Wirkung in ihr Publikum. Sie vereinen alles, was in der...