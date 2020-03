Graffitis in Wolfenbüttel: Polizei verdächtigt zwei 16-Jährige

Wolfenbüttel. Die Polizei hat am Sonntag gegen 3.40 Uhr zwei 16-Jährige in Gewahrsam genommen. Sie sollen eine Autobahnbrücke durch Graffiti beschädigt haben.

Sie seien an der Fümmelser Straße in unmittelbarer Nähe der Autobahnbrücke angetroffen worden. Nach Zeugenaussagen und entsprechenden Spuren an Kleidung und Körper seien die Alkoholisierten dringend tatverdächtig. Sie seien im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben worden.