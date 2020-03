Wolfenbütteler Schüler laborieren im Theater

Das THG nahm am Theaterlabor mit „FreiSpiel" teil.

Wolfenbüttel. „Licht an und Bühne frei“ hieß es im Lessingtheater, das zum siebten Mal die Studiobühne für den Theaternachwuchs der Schulen öffnete.

Katharina Lienau, leitende Theatervermittlerin am Hause, hatte zum Theaterlabor „FreiSpiel“ geladen und vier Spielgruppen waren der Einladung enthusiastisch gefolgt, um sich an einem Vormittag ihren derzeitigen szenischen Arbeitsstand auf einer Profi-Bühne zu zeigen, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Theater-AG der Großen Schule und zwei Kursen der IGS Wallstraße sei auch wieder der Oberstufenkurs Darstellendes Spiel des Theodor-Heuss-Gymnasiums mit von der Partie gewesen. Er habe sein neuestes „Spiel-Experiment“ zum Thema „Freiheit“ gezeigt.

Die Gruppe setze sich seit Schuljahresbeginn mit Fragen zur persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit auseinander und versuche, mit Mitteln des Bewegungstheaters dieser Recherche Ausdruck zu verleihen. Dies habe sich im Lessingtheater als diskussionsanregender Spielansatz erwiesen, der sich kontrapunktisch in die Vorstellung der anderen drei Gruppen eingereiht habe, heißt es weiter.

Das Theaterlabor verfolge seit jeher den Anspruch, die Schüler miteinander ins Expertengespräch zu bringen. „Es war total interessant zu sehen, welche verschiedenen Spielformen es gibt und dass alle auf ihre Weise funktionieren“, werden die beiden Schülerinnen Nora und Antonia zitiert.

In der anschließenden Diskussionsrunde hätten sich alle Beteiligten intensiv über Spielerfahrungen und szenische Wirkungszusammenhänge ausgetauscht sowie sich konstruktiv als Fachexperten zu den dringendsten Fragen im Gestaltungsprozess beraten. Dabei seien Überlegungen zu Kostümkonzepten genauso detailliert behandelt worden wie Hinweise zur jeweiligen darstellerischen Präsenz, Raumnutzung oder zum funktionalen Musik- und Objekteinsatz. „Haltet weiter am Darstellenden Spiel fest, es wird mal eine eurer prägendsten Erinnerungen sein“, wird Katharina Lienau abschließend zitiert. Das fertige Produkt des THG soll erstmals bei der Braunschweiger Schultheaterwoche Ende Mai zu sehen sein.