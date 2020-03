Zwei Unfälle mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wolfenbüttel

Auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel in Fahrtrichtung stadtauswärts haben sich nach Polizeiangaben am Montag, 2. März, gegen 16.15 Uhr nahezu zeitgleich zwei Verkehrsunfälle ereignet, an denen jeweils drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Autos blieben fahrbereit

Zunächst fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf ein vor ihr abbremsendes Auto auf und schob dieses auf einen weiteren Wagen, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Es sei Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden, die Autos seien weiter fahrbereit gewesen.

Nur eine Minute später eignete sich ein weiterer und gleichgelagerter Unfall. Eine 41-Jährige sei mit ihrem Fahrzeug auf ein vor ihr verkehrsbedingt wartendes aufgefahren und habe dieses auf einen davor wartenden Wagen geschoben.

13.000 Euro Schaden beim zweiten Unfall

Es sei Sachschaden von zirka 13.000 Euro entstanden, ein Fahrzeug habe abgeschleppt werden müssen.