Gemeinschaftsunterkunft in Wolfenbüttel kann reaktiviert werden

In Wolfenbüttel leben derzeit 1466 Menschen, die aus 43 verschiedenen Herkunftsländern zugewiesen worden sind. Diese Zahlen nannte Rabea Hohl von der Stabsstelle Integration der Stadt Wolfenbüttel während der Sitzung des Sozialausschusses des Rates der Stadt. Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass die ersten Flüchtlinge in Wolfenbüttel eintrafen. Ob eine neue Flüchtlingswelle kommt, ist fraglich. Die Stadt ist aber gerüstet dafür, denn...