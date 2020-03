17-mal rücken die Dettumer Brandschützer aus

Das machte Ortsbrandmeister Dirk Bremer während der Jahresversammlung deutlich. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Dettum habe 15 Mitglieder und die Kinderfeuerwehr 7.

Im vergangenen Jahr kamen laut Wehr insgesamt knapp 4900 Gesamtstunden (Schulungen, Lehrgänge, Alarmübungen, Technische Hilfeleistung, Jubiläen etc.) an

263 Tagen zusammen. Die Wehr rückte zu 17 Einsätzen aus. Davon seien 9 Einsätze technische Hilfeleistungen gewesen, 3 Brandeinsätze, eine Alarmübung, drei Brandsicherheitswachdienste und ein Einsatz als first responder mit dem AED.

Besondere Erwähnung fand im Jahresbericht laut Wehr der Hochwassereinsatz im Mai vergangenen Jahres, bei dem ein großer Teil des Ortes überflutet worden sei. Bei diesem Ereignis seien fast alle Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Sickte im Einsatz gewesen.

Bei den Leistungswettbewerben des Landkreises Wolfenbüttel in Schöppenstedt belegte die Feuerwehr Dettum den fünften Platz und war daher im September 2019 beim Landesvorentscheid der Feuerwehren in Wolfenbüttel vertreten.

Gemeindebrandmeister Detlef Hoyer ehrte gemeinsam mit Kreisbrandmeister Tobias Thurau Harry Rutter und Dirk Wolfram Ziegerer für jeweils 50-jährige Mitgliedschaft. Peter Ertelt wurde für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Thomas Schmiedel wurde vom Kreisbrandmeister zum Oberlöschmeister und Markus Wedemeyer zum Löschmeister befördert. Ortsbrandmeister Dirk Bremer und sein Stellvertreter Christian Braukhoff beförderten zudem Christian Lehmann und Martin Schultze-Hammrich zu Oberfeuerwehrmännern und Jannik Nitz zum Feuerwehrmann.

Auch der Förderverein für die Ortsfeuerwehr Dettum gab während der Veranstaltung seinen Jahresbericht. Diesen stellte Kassenführer Burkhard Dorr stellvertretend für die Vorsitzende vor.

Zur neuen Kassenführerin wurde Anja Brütsch gewählt. Dorr erhielt ein Präsent für seine jahrelange Tätigkeit in dieser Funktion, heißt es in der Mitteilung weiter. Martin Schultze-Hammrich wurde demnach als Kassenwart durch Wiederwahl bestätigt. Die nächsten Termine bei der Feuerwehr Dettum sind unter anderem die Leistungswettbewerbe am 6. Juni in Sickte und die Himmelfahrtsboßeltour am

21. Mai.